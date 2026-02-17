Santa Cruz: TED sorteará más de 50.000 jurados para las elecciones de marzo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz acelera el paso rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo. Este martes, el presidente de la institución, Marco Monasterio, brindó un informe detallado sobre los hitos del calendario electoral y la situación jurídica de varios candidatos observados.

El ciudadano como custodio del voto

Monasterio confirmó que este viernes 20 de febrero se llevará a cabo el sorteo público en Sala Plena para designar a los jurados electorales. La lista oficial será publicada en medios impresos el domingo 22 de febrero.

En total, se prevé la designación de más de 50.000 ciudadanos que administrarán las mesas de sufragio. El presidente del TED enfatizó la importancia de este rol:

"Toda la responsabilidad del Tribunal se transfiere al jurado electoral. Son las autoridades más importantes para demostrar la transparencia, porque son ciudadanos comunes administrando la elección. Invitamos a la ciudadanía a cumplir con este deber cívico", manifestó Monasterio.

Candidatos en "capilla": Apelaciones en curso

Respecto a las inhabilitaciones, el TED aclaró que varios candidatos continúan en carrera de forma provisional mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resuelve sus recursos de apelación.

Monasterio explicó que, al no estar ejecutoriadas las resoluciones de inhabilitación, estos candidatos permanecen legalmente en las listas hasta que la máxima autoridad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) emita un fallo definitivo en las próximas horas o días.

