No es viernes ni sábado: este es el día más feliz de la semana

Aunque muchos creen que la felicidad llega con el descanso del sábado o el domingo, un nuevo estudio científico demostró que el momento más positivo de la semana ocurre, sorprendentemente, en pleno ritmo laboral.

La investigación, realizada por la University College London, reveló que el día más feliz es el martes, y que el mejor estado de ánimo se registra, en general, durante las primeras horas de la mañana.

¿Por qué el martes es el día más feliz?

El estudio, difundido por The Guardian, analizó durante dos años el estado emocional de más de 50.000 adultos.

Los participantes respondieron preguntas como:

¿Qué tan feliz te sentiste esta semana?

¿Qué tan satisfecho estás con tu vida?

¿Sientes que lo que haces vale la pena?

En total, se recopilaron más de un millón de respuestas, considerando factores como:

Edad

Salud

Situación laboral

Estilo de vida

Los resultados mostraron que, de lunes a viernes, el bienestar se mantiene estable, pero alcanza su punto más alto los martes, cuando las personas ya superaron el “shock” del lunes y aún no sienten el cansancio acumulado.

La mañana: el mejor momento del día

Además del día, los investigadores analizaron cuál es la hora en la que nos sentimos mejor.

La conclusión fue clara: todo parece más positivo por la mañana.

Durante las primeras horas del día:

Hay más energía

Menos estrés acumulado

Mayor optimismo

Mejor enfoque mental

En cambio, por la noche, el cansancio y las preocupaciones suelen afectar el estado de ánimo.

El doctor Feifei Bu, especialista en ciencias del comportamiento, explicó que:

“La salud mental y el bienestar suelen ser mejores por la mañana y se deterioran conforme avanza el día”.

El verano, la estación más feliz

El estudio también analizó el impacto de las estaciones del año en el bienestar emocional.

Los resultados no sorprendieron:

El verano es la época más positiva

El invierno presenta más caídas anímicas

Primavera y otoño se mantienen en niveles intermedios

Durante el verano, los participantes reportaron mayor vitalidad, mejor humor y más motivación.

Sin embargo, los expertos aclararon que, sin importar la estación, el patrón diario se mantiene: las mañanas siguen siendo el mejor momento.

¿Qué nos deja este estudio?

Los especialistas destacan que estos hallazgos ayudan a entender cómo funciona nuestro equilibrio emocional y pueden servir para mejorar la rutina diaria.

Algunas recomendaciones clave:

Aprovechar las mañanas para tareas importantes

Cuidar el descanso

No sobrecargarse al final del día

Planificar actividades agradables entre semana

Porque, según la ciencia, no hace falta esperar al fin de semana para sentirse bien: el martes puede ser tu mejor aliado emocional.

