En la tierra del vino y el singani, la fe no está peleada con la alegría. El Padre Anselmo, de la Parroquia San Martín de Porres, se ha convertido en el personaje más querido de este Carnaval en Tarija, rompiendo esquemas al unir la liturgia con el folklore local de una manera única y divertida.

Un cura con alma de coplero

A través de la cuenta de TikTok de la parroquia (@sanmartintarija), se difundieron videos que ya circulan por todos los rincones del país. En las imágenes se observa al sacerdote, tambor en mano, entonando coplas con una voz que, según los fieles, "eriza la piel". Entre rimas y tradiciones, el Padre Anselmo recuerda que ser servidor de Dios también implica celebrar la identidad del pueblo.

"¡Pucha que es lindo ser chapaco y servidor del Señor! En nuestra tierra, la fe se canta y la bendición se recibe con alegría", reza la descripción del video que conmovió a la comunidad digital.

Bendiciones "a chorros"

Pero el canto no es su única sorpresa. Adaptándose al espíritu de las carnestolendas, el Padre Anselmo ha decidido cambiar el tradicional hisopo por un chisguete de juguete para repartir el agua bendita.

En los videos se observa cómo los feligreses —especialmente los niños— reciben las bendiciones entre risas y saltos, transformando el rito en un momento de convivencia y felicidad compartida. La respuesta del público ha sido de total respaldo, llenando la parroquia de aplausos y emoción.

