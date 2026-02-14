“Perdóname María”: la disculpa gigante que conquistó San Valentín

Un gesto romántico, inesperado y lleno de emoción se volvió viral en redes sociales durante la celebración de San Valentín.

El hecho ocurrió en Guayaquil, en Ecuador, donde un joven decidió pedir perdón a su pareja de una manera poco común: colgando un enorme cartel en un puente de la ciudad.

Para concretar la sorpresa, el enamorado contactó a un creador de contenido conocido como “El Patrón”, quien se encargó de instalar el mensaje y registrar todo el proceso en video.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo el cartel fue colocado mientras sostenía un ramo de flores destinado a la joven.

El mensaje decía:

“Perdóname María. El Mero Patrón te explicará todo. Acepta las flores.”

La escena no tardó en generar miles de reacciones, comentarios y compartidos, convirtiéndose en uno de los momentos más románticos y comentados del Día del Amor.

Este sábado, miles de parejas celebraron San Valentín con regalos, sorpresas y mensajes especiales. Sin embargo, esta historia destacó por combinar arrepentimiento, creatividad y valentía emocional.

Para muchos usuarios, el gesto demuestra que, cuando el amor es sincero, no existen límites para pedir perdón y luchar por una segunda oportunidad.

