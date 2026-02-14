¡Atención comparseros! Este es el pronóstico del clima para el Corso cruceño

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”, adelantó el reporte oficial del tiempo para el esperado Corso grande en Santa Cruz de la Sierra, con un panorama que combina lluvias dispersas previas y altas temperaturas durante los días centrales del Carnaval.

Para el sábado del Corso, se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C, con vientos del norte que alcanzarán ráfagas de hasta 45 km/h. Durante el día se registrarán lluvias dispersas; sin embargo, en la tarde-noche no se esperan precipitaciones, lo que garantiza según Alpire condiciones favorables para el desarrollo del evento.

Tres días de mojazón con calor intenso

El domingo la temperatura oscilará entre 23°C y 32°C, con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas del norte de hasta 40 km/h, pero sin lluvia.

Para el lunes de Carnaval se anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 34°C, con cielos mayormente despejados y vientos moderados del norte. El martes será el día más caluroso: 23°C de mínima y 35°C de máxima, bajo cielos despejados.

El especialista advirtió que tanto lunes como martes la sensación térmica será al menos cinco grados superiores a la temperatura ambiente, debido a la alta humedad en el territorio cruceño. Esto significa que la población podría percibir temperaturas por encima de los 40°C.

Para miércoles y jueves se pronostican máximas de hasta 36°C, consolidando una semana marcada por el calor.

Lluvias en provincias y variaciones regionales

En las provincias Sara e Ichilo se esperan chubascos y lluvias desde hoy hasta el domingo.

En los Valles cruceños, municipios como Pucará y Moro Moro registrarán mínimas de hasta 12°C durante la madrugada del sábado. En contraste, localidades más cálidas como Pampa Grande y Saipina alcanzarán máximas de 32°C el martes. En esta región, las lluvias se concentrarán viernes y sábado, mientras que el domingo día del Corso Vallegrandino se prevé buen tiempo.

En la provincia Cordillera, el termómetro marcará una mínima de 19°C en Cuevo y una máxima de hasta 38°C en Cabezas durante el martes de Carnaval. Se anticipan lluvias el viernes por la noche y sábado.

Para la Chiquitania, se pronostica una mínima de 23°C y una máxima de 38°C, especialmente en la provincia Germán Busch. Las precipitaciones se extenderán desde la noche del viernes hasta el domingo, con mayor intensidad en las provincias Ángel Sandoval, Velasco, Ñuflo de Chávez y Guarayos.

En tanto, en la capital cruceña y el Norte Integrado, los tres días de la Fiesta Grande de los Cruceños estarán marcados por altas temperaturas y una sensación térmica que superará los 40°C, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol.

Mira la programación en Red Uno Play