Todo listo para el Corso Cruceño: 267 comparsas y un despliegue de seguridad sin precedentes

El Gran Corso Cruceño 2026 transformará el Cambódromo en un escenario de alegría resguardado por un despliegue sin precedentes de 3.000 personas.

La estrategia se divide en tres niveles de seguridad: la Policía Nacional en el perímetro exterior, la Gendarmería Municipal en el interior y la Guardia Carnavalera protegiendo directamente a los comparseros.

Gustavo Gil, presidente de la ACCC, destacó que este evento es "la fiesta de amigos más grande del mundo" y requiere una organización logística impecable.

"Por la ley municipal tenemos que estar registrados con un seguro para participar; 15 mil personas están registradas para el desfile", afirmó el directivo sobre el control de los participantes.

El corso iniciará a las 17:30 con bloques coreográficos y femeninos, culminando con el paso estelar de la reina y los coronadores a las 21:10. Las 267 comparsas recorrerán el trayecto desde el 7mo hasta el 5to anillo en una jornada maratónica que durará aproximadamente siete horas.

En el 6to anillo se ubicará el jurado calificador, compuesto por ocho expertos designados equitativamente por el municipio y la ACCC. Este equipo evaluará categorías como mejor traje, carro, música, coreografía y la alegría desbordante de los grupos que aspiran a la máxima distinción.

Se espera que 300.000 personas asistan al evento, de las cuales 2.000 podrán disfrutar del espectáculo cómodamente en sus propias sillas. Para quienes no asistan presencialmente, la Red Uno de Bolivia realizará la transmisión oficial mediante todas sus plataformas de redes sociales.

