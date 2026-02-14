Alianza histórica en el Carnaval: Tronadera y Tremendazos se unen por la corona 2027

En un movimiento estratégico que redefine el futuro de la fiesta grande, las comparsas Tronadera y Tremendazos sellaron una alianza oficial para buscar la corona del Carnaval 2027. Este acuerdo busca amalgamar la trayectoria de los "guardianes del carnaval de calle" con el ímpetu de una generación que suma casi tres décadas de vigencia.

Alexis Padilla, presidente de la comparsa Tronadera, explicó que decidieron dar un paso al costado en la contienda individual para ceder el protagonismo a sus aliados.

“Necesitamos que, una comparsa como los Tremendazos de 27 años, sean los que lleven la posta para que continúe la siguiente generación con el carnaval de calle”, afirmó.

Por su parte, el presidente de los Tremendazos, Alejandro Sanguino, calificó el encuentro como una jornada histórica para el fortalecimiento de la cultura regional.

“Agradecemos mucho a Tronadera por el apoyo; estamos seguros que con esa experiencia, con esa tradición, vamos a hacer un carnaval increíble en 2027”, destacó Sanguino con entusiasmo.

La mirada de los comparseros no solo está puesta en el futuro a largo plazo, sino también en las celebraciones inmediatas que arrancan este fin de semana. Sanguino aprovechó para invitar a la ciudadanía al Corso cruceño, donde presentarán su propuesta denominada "Qué pueblo Tremendazo" con múltiples homenajes y sorpresas preparadas para el público.

Mañana sábado, desde las 19:00, la comparsa demostrará en el asfalto por qué aspira a liderar la máxima representación de la alegría cruceña en los próximos años.

