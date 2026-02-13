Presidente Rodrigo Paz realizó la tradicional Ch´alla de Carnaval

En esta jornada de viernes 13, previo al fin de semana del Carnaval, el presidente del país compartió en sus redes sociales la realización de la Ch´alla desde la Casa Grande del Pueblo y el hangar presidencial. Con un mensaje de aliento para todas las familias bolivianas.

“Desde la Casa Grande, hoy nos reunimos para cumplir con nuestra tradicional challa, pidiendo con fe que este sea un gran año para todos. Disfrutemos de nuestra Patria y de nuestras familias, con la seguridad de que con la bendición de Dios vamos a salir adelante. ¡Un cariño grande y un feliz Carnaval para todo el país!”, menciona el post.

Además, publicó un video resaltando la festividad del Carnaval en el país para que todos puedan disfrutar de estos días de goce y un mensaje de esperanza: todos los bolivianos, con fe y esperanza, saldremos adelante.

La Ch´alla es un ritual boliviano como muestra de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra) para que atraiga buenas energías, además de salud, trabajo y dinero.

