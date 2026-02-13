Presidente Paz confirma su participación en el Carnaval de Oruro

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, confirmó este viernes que participará en el Carnaval de Oruro, una de las festividades culturales y religiosas más importantes del país.

“Mañana (sábado) en Oruro”, afirmó en un breve contacto con la prensa.

Este sábado se desarrollará la tradicional entrada folklórica, donde miles de danzarines recorrerán las calles de la capital orureña en honor a la Virgen del Socavón.

Se prevé que la máxima autoridad del país esté presente en los actos protocolares y en el recorrido central de la festividad, que cada año congrega a visitantes nacionales e internacionales.

Según estimaciones oficiales, Oruro espera recibir cerca de medio millón de personas y generar un movimiento económico superior a los Bs 400 millones durante las celebraciones.

