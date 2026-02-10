Alcaldía de Oruro advierte sanciones a quienes cobren más de Bs 900 por graderías

De cara al Carnaval de Oruro, autoridades anunciaron controles estrictos para hacer respetar el costo máximo de las graderías, con el fin de proteger a los asistentes y evitar abusos contra los consumidores durante una de las fiestas más importantes del país.

“Esto se va a hacer respetar, vamos a generar operativos de defensa al consumidor y también nuestros funcionarios van a estar trabajando en este tema”, afirmó Víctor Hugo Vásquez, secretario de Culturas y Turismo de la Alcaldía de Oruro.

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro aprobó una normativa en la que se define que el precio máximo para los asientos en graderías durante el Carnaval será de Bs 900, particularmente en sectores centrales como la plaza principal.

Vásquez advirtió que, una vez concluidas las actividades carnavaleras, se procederá a evaluar las infracciones y aplicar sanciones conforme a la ley a quienes no respeten los precios establecidos.

“Una vez que concluya el Carnaval vamos a elaborar las sanciones que correspondan conforme a lo que se establece en la ley”, aseguró.

Las sanciones contempladas incluyen multas económicas y también medidas administrativas más severas, como la pérdida del derecho procedente, es decir, que la próxima gestión las personas que infrinjan la normativa no podrán armar graderías nuevamente.

La autoridad municipal aclaró que existen zonas exclusivas, con un costo diferenciado y en cantidades reducidas, destinadas principalmente a invitados especiales.

El Carnaval de Oruro mostrará su máximo esplendor este fin de semana, con la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales, que suman al menos medio millón de personas.

