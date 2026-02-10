“Carnaval sin violencia”: Defensoría impulsa campaña nacional de prevención

En el marco de las actividades preventivas por la temporada carnavalera, la Defensoría del Pueblo lanzó la campaña “Carnaval sin violencia, en convivencia y libertad”, una iniciativa orientada a promover celebraciones pacíficas y a proteger a los sectores más vulnerables, mediante la entrega de manillas seguras con números de contacto.

“Esta campaña busca recordar a la población que es posible vivir el Carnaval con respeto, tolerancia y responsabilidad, sin generar escenarios de violencia, odio o vulneración de derechos. Podemos ser capaces de tener una fiesta con paz y tranquilidad, ejerciendo nuestra libertad sin dañar a otras personas”, señaló Remberto Vásquez, jefe de la Unidad de Servicios Defensoriales.

El principal objetivo de la campaña es prevenir extravíos, especialmente en los eventos con gran afluencia de personas. Las mismas serán entregadas a niños y adolescentes; personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Cada manilla permite registrar un número telefónico de referencia, como el del padre, madre o tutor, lo que facilita la rápida ubicación y retorno al hogar en caso de extravío durante las festividades.

“La finalidad es que, ante cualquier pérdida o extravío, cualquier persona pueda comunicarse de inmediato con la familia y evitar situaciones de riesgo”, explicó Vázquez.

La campaña contempla además un trabajo articulado entre diversas instituciones. La Defensoría del Pueblo instruyó a sus 21 oficinas a nivel nacional a sostener reuniones previas con organizaciones encargadas de los eventos carnavaleros, con el objetivo de prevenir conflictos y vulneraciones de derechos humanos.

El trabajo se hará en coordinación con la Policía Boliviana, los gobiernos municipales y departamentales y defensorías de la Niñez y Adolescencia, para atender denuncias, emergencias y situaciones de riesgo que puedan presentarse durante el Carnaval.

Desde la Defensoría se recordó que, en años anteriores, uno de los hechos más recurrentes durante el Carnaval fue el extravío de niños, debido a la masiva concentración de personas.

“Estas medidas nos permiten reducir cifras y garantizar derechos. La manilla puede parecer una herramienta sencilla, pero es de mucha importancia para evitar daños mayores”, remarcó el funcionario.

La campaña “Carnaval sin violencia, en convivencia y libertad” busca consolidarse como un mecanismo de prevención y conciencia social, priorizando la seguridad, la dignidad y los derechos humanos durante una de las fiestas más importantes del país.

Mira la programación en Red Uno Play