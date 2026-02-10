¿Eres beneficiario? El PEPE ya pagó a más de 89 mil familias

En las dos primeras semanas de ejecución del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un total de 89.336 familias bolivianas ya accedieron al beneficio económico, según informó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

De acuerdo con el reporte oficial, el programa avanza de manera sostenida y cumple su objetivo de brindar alivio financiero a los hogares que más lo necesitan.

“En las primeras dos semanas desde el inicio del pago del Programa PEPE, más de 89 mil familias ya recibieron este apoyo, que fortalece su economía y mejora su calidad de vida”, señala el informe.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa contempla:

Tres pagos mensuales de Bs 150

Correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026

Total acumulado: Bs 450

Los beneficiarios también pueden optar por realizar un solo cobro total en abril.

¿Quiénes acceden al PEPE?

El beneficio está dirigido a personas que reciben:

Bono Juancito Pinto

Bono Juana Azurduy

Bono para Personas con Discapacidad

Bono Anual de Indigencia por Ceguera

De esta manera, el programa amplía la cobertura social hacia sectores prioritarios.

¿Dónde y cómo cobrar?

Los beneficiarios pueden realizar el cobro:

En la entidad financiera más cercana

Según cronograma por fecha de nacimiento

Requisitos:

Cédula de identidad original

Fotocopia del documento

Consulta digital

El Ministerio recordó que los beneficiarios, padres, madres o tutores pueden verificar su habilitación mediante la plataforma digital oficial.

Para la consulta se debe ingresar:

Tipo y número de documento

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Esto permite confirmar el pago antes de acudir al banco.

Impacto social

Desde el Ministerio de Economía destacan que el PEPE se consolida como una herramienta clave de protección social, especialmente en un contexto de dificultades económicas.

El programa busca garantizar mayor estabilidad, reducir brechas y fortalecer el bienestar de miles de familias bolivianas.

