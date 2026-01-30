TEMAS DE HOY:
Comunidad

Bono PEPE en La Paz: Estos son bancos habilitados por la Gestora para pagar el beneficio de Bs 450

Para garantizar una transacción exitosa y sin demoras, la Gestora brindó recomendaciones específicas sobre la documentación necesaria para cobrar los Bs 450 en tres meses.

Red Uno de Bolivia

29/01/2026 21:09

Foto: Redes Sociales.
La Paz

El despliegue del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha alcanzado una fase crucial en el departamento de La Paz. Ante la alta demanda de la población, las autoridades han coordinado con una extensa variedad de entidades financieras para asegurar que el cobro se realice de manera ordenada y efectiva tanto en la urbe paceña como en zonas aledañas.

Este esfuerzo interinstitucional busca que el refuerzo llegue directamente a los hogares que más lo necesitan.

Para concretar el trámite, los beneficiarios habilitados deben acudir personalmente a las ventanillas autorizadas. Es indispensable presentar la Cédula de Identidad original y vigente; sin este documento físico y actualizado, las entidades financieras no podrán procesar el pago, como medida de seguridad para proteger los fondos de cada familia.

Entidades financieras autorizadas en La Paz

  • La red de cobro en el departamento es diversa y abarca diferentes sectores del sistema financiero:
  • Banca Nacional: Banco Unión, Banco Ganadero, Mercantil Santa Cruz y Banco Económico.
  • Microfinanzas y PYME: BancoSol, Banco Pyme Ecofuturo, Banco Comunidad y Prodem.
  • Instituciones de Desarrollo (IFD): Crecer IFD, Pro Mujer IFD, Fubode, Idepro, Diaconía y Cidre.
  • Cooperativas y Fondos: La Sagrada Familia R.L., San Martín de Porres, Usama R.L., Impro, Fortaleza FFP y Solucredit.

El programa ha sido diseñado bajo el lema "Un refuerzo para la familia boliviana", resaltando su carácter social. Las autoridades instan a la población a no dejar el trámite para el último momento y aprovechar la cercanía de las cooperativas y bancos de barrio.

