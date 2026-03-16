Alcaldía despliega brigadas tras lluvia con granizo en La Paz

Tras la intensa lluvia acompañada de granizo registrada la tarde de este domingo en varios sectores de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal activó el monitoreo hidrometeorológico y desplegó brigadas de emergencia para atender anegamientos y obstrucciones en el sistema de drenaje.

Las precipitaciones se registraron principalmente entre 15:45 y 17:20, generando acumulación de granizo en calles y avenidas, lo que provocó anegamientos temporales en algunas zonas. Sin embargo, el monitoreo técnico confirmó que los principales ríos de la ciudad se mantuvieron dentro de parámetros de seguridad y no se registraron desbordes de magnitud.

Monitoreo del Sistema de Alerta Temprana

El jefe de la Unidad del Sistema de Alerta Temprana (USAT), Wilson Mamani, explicó que el fenómeno meteorológico estaba contemplado dentro del pronóstico emitido por la Alcaldía, que anticipaba lluvias dispersas con tormentas eléctricas durante la tarde.

“Algo muy particular de este evento es la presencia de granizo de intensidad moderada; si bien ocasionó obstrucciones en sumideros y bocas de tormenta, las precipitaciones no provocaron desbordes en los ríos principales”, señaló.

Según el reporte hidrometeorológico, entre 14:30 y 17:20 se registraron lluvias débiles a moderadas en las cuencas de Orkhojahuira, Irpavi y Achumani, además de tormentas eléctricas en zonas altas y medias.

Posteriormente, entre 15:45 y 17:20, se presentaron tormentas con granizo y lluvias moderadas a temporalmente fuertes en las partes bajas de estas cuencas y en Huayñajahuira.

Ríos en alerta y anegamientos en calles

El informe técnico señala que varios ríos registraron incrementos de nivel en alerta amarilla, entre ellos:

río Choqueyapu

río Orkojahuira

río Irpavi

río Huayñajahuira

Mientras que el río Achumani alcanzó nivel naranja cercano a rojo, con una altura aproximada de 1,60 metros.

También se registró un desborde puntual del río Koani, afluente del Achumani, debido a la baja altura de su canal. Además, se reportaron ondas pulsantes de baja magnitud en el río Aruntaya, en la cuenca de Irpavi.

Las lluvias generaron anegamientos en calles de Irpavi y Achumani, debido a la acumulación de granizo y sedimentos que obstruyeron sumideros y bocas de tormenta.

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