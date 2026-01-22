Bono PEPE: Habilitan puntos de reclamo para quienes no figuren como beneficiarios

El Gobierno reconoce que pueden existir casos excepcionales de ciudadanos que, cumpliendo los requisitos, no figuren como habilitados. Para subsanar estos errores, el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales anunció la apertura de puntos de atención específica y canales de comunicación directa para la revisión de carpetas de manera individual y técnica.

“En caso de que en el 2025 sí hayan percibido uno de estos bonos y por algún motivo la base de datos no los habría registrado, habrá puntos de atención específica en oficinas de la Gestora”, explicó la autoridad.

Además, adelantó que “se habilitará un call center donde se pueda hacer el reclamo y a la medida de llenar el formulario de revisión de caso por caso, si corresponde, se los incorporará dentro de la base”.

Este proceso busca que el beneficio llegue al 100% de la población objetivo sin exclusiones por errores de sistema.

