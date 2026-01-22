“Los beneficiarios del Bono PEPE ya están identificados en nuestra base de datos”, dice viceministro

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, oficializó este jueves el lanzamiento del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Esta iniciativa surge como una respuesta directa para fortalecer la economía de los hogares bolivianos que ya forman parte de la red de protección social del Estado.

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, fue el encargado de brindar los pormenores de esta medida en Red Uno, subrayando que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen de manera rápida y eficiente a quienes más lo necesitan, sin trámites burocráticos innecesarios.

La autoridad fue enfática al señalar que el universo de beneficiarios está claramente delimitado por los registros oficiales del año anterior. Podrán acceder al Bono PEPE todas aquellas personas que durante la gestión 2025 hayan percibido alguno de los siguientes beneficios:

Bono Juana Azurduy: Madres y niños que reciben este subsidio de salud.

Bono Juancito Pinto: Estudiantes del sistema público que cobraron el incentivo a la permanencia escolar.

Bono de Indigencia (Ceguera): Personas registradas en el bono anual específico para este sector.

Bono de Discapacidad: Aquellos calificados con discapacidad grave y muy grave.

Renta Dignidad: Específicamente para los adultos mayores que no son jubilados (no rentistas).

“Todas estas personas están contempladas en la base de datos que hemos armado. No es necesario que la población llene formularios ni se registre en agencias de la Gestora o entidades financieras, ya que el sistema es automático y se basa en las transferencias efectivizadas el 2025”, explicó Morales.

El pago del Bono PEPE, que consiste en un monto mensual de 150 bolivianos, se activará oficialmente el lunes 26 de enero de 2026. Sin embargo, la duración del beneficio varía según el grupo poblacional:

Grupo General: Para los beneficiarios de los bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto, discapacidad e indigencia, el pago será de tres meses (enero, febrero y marzo). Se ha habilitado además el mes de abril como un periodo de gracia para quienes no hayan podido realizar el cobro en el trimestre previo.

Adultos Mayores (No Jubilados): Para este grupo, el beneficio tiene un carácter más prolongado. A partir de febrero, los 150 bolivianos se integrarán a su cobro mensual de la Renta Dignidad durante 12 meses, permitiendo que su percepción económica total pase de 350 a 500 bolivianos.

Para evitar las aglomeraciones y precautelar la salud de los beneficiarios, el Gobierno emitirá antes de este fin de semana un cronograma segmentado. Este calendario definirá los días específicos de cobro según la terminación de la cédula de identidad o grupos prioritarios. Morales aclaró que no es obligatorio acudir a las oficinas del Banco Unión, ya que el beneficio podrá ser retirado en cualquier entidad financiera que actualmente paga los bonos estatales habituales.

En el caso de las personas con discapacidad grave que no puedan asistir personalmente, la autoridad aseguró que el sistema ya reconoce a los tutores registrados previamente en la base de datos, quienes podrán realizar el retiro de los fondos sin inconvenientes legales adicionales.

El viceministro Morales destacó que, más allá de la transferencia monetaria, este programa tiene un trasfondo estratégico. El Gobierno iniciará paralelamente el llenado de una “Base de Datos Social” integral.

Esta herramienta permitirá al Estado contar con información fidedigna sobre la vulnerabilidad real de las familias, corrigiendo la ausencia de datos técnicos de gestiones pasadas.

“Esto nos permitirá en un futuro realizar evaluaciones profundas y aplicar incentivos adicionales de manera focalizada para quienes realmente lo necesitan”, sostuvo la autoridad.

