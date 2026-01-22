¿Quiénes están habilitados automáticamente para cobrar el bono PEPE?

A pocos días de que se abran las ventanillas bancarias para el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), miles de bolivianos se preguntan si deben realizar algún registro previo. La respuesta es no: el sistema ha realizado una selección automática basada en los registros sociales vigentes hasta el 30 de noviembre de 2025.

Es decir todas las personas que se encuentran dentro de estos grupos podrán beneficiarse del bono.

Bono Juana Azurduy: Madres con niños menores de dos años.

Bono Juancito Pinto: Padres o tutores de estudiantes registrados.

Bono de Indigencia o Ceguera: Personas registradas en el IBC.

Bono de Discapacidad: Personas con discapacidad grave o muy grave.

Renta Dignidad: Adultos mayores que no sean rentistas (jubilados).

El bono está dirigido específicamente a los sectores que ya forman parte de la red de protección social del Estado. Usted se encuentra habilitado de manera inmediata si es beneficiario de alguno de los programas anteriormente mencionados.

¿Qué debe llevar al banco?

Al ser una habilitación automática, el proceso de cobro se ha simplificado al máximo. El único documento requerido es la Cédula de Identidad original. No se aceptarán fotocopias ni certificados de nacimiento para el retiro del efectivo.

Es fundamental tomar en cuenta que el sistema está programado para otorgar el beneficio por núcleo familiar. Si en un mismo hogar existen dos personas que califican (por ejemplo, una madre que cobra el Juana Azurduy y un abuelo con Renta Dignidad), el sistema priorizará a uno solo para evitar la duplicidad de pagos, asegurando que el auxilio económico de Bs 450 correspondientes en su conjunto a los meses de enero, febrero y marzo, llegue a la mayor cantidad de familias posibles.

