Bono PEPE 2026: Verifica si estás habilitado para el cobro que inicia este 26 de enero

El bono PEPE, es un alivio económico de 150 bolivianos por mes, los beneficiaros podrán cobrar en todas las entidades bancarias autorizadas del país. Conozca como puede verificar si es beneficiario.

Red Uno de Bolivia

21/01/2026 20:02

Bolivia

El Ministerio de Economía y la Gestora Pública confirmaron que el cronograma oficial para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) arranca este lunes 26 de enero.

Este beneficio, que suma un total de Bs 450, se entregará de forma mensual en cuotas de Bs 150 durante enero, febrero y marzo, o de manera acumulada hasta el 30 de abril para quienes no puedan asistir de inmediato.

¿Cómo verificar si estoy en la lista?

Para evitar filas innecesarias y brindar tranquilidad a las familias, el Gobierno ha habilitado mecanismos para saber si eres beneficiado por lo que debes estar en estos grupos de personas:

  • Bono Juana Azurduy: Madres con niños menores de 2 años.
  • Bono Juancito Pinto: Padres, madres o tutores de estudiantes en unidades educativas fiscales o de convenio.
  • Bono anual de Indigencia o Ceguera: Personas registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad o en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC).
  • Bono de Discapacidad grave o muy grave: Personas con registro en SIPRUNPCD.
  • Renta Dignidad (no jubilados): Adultos mayores sin renta de jubilación, que recibirán un incremento de Bs 150, subiendo de Bs 350 a Bs 500 mensuales durante 12 meses.

Lugares de cobro y requisitos

El pago se realizará a través de las ventanillas de toda la banca privada y pública autorizada a nivel nacional. El único requisito físico indispensable es presentar tu Cédula de Identidad (CI) original y vigente.

Es fundamental recordar que el beneficio se otorga a un solo representante por familia para garantizar que el apoyo llegue a la mayor cantidad de hogares posible. Si en tu casa existen dos potenciales beneficiarios, el sistema seleccionará automáticamente a uno de ellos para realizar el desembolso de los Bs 450.

 

