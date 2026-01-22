Bono PEPE 2026: Verifica si estás habilitado para el cobro que inicia este 26 de enero

El Ministerio de Economía y la Gestora Pública confirmaron que el cronograma oficial para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) arranca este lunes 26 de enero.

Este beneficio, que suma un total de Bs 450, se entregará de forma mensual en cuotas de Bs 150 durante enero, febrero y marzo, o de manera acumulada hasta el 30 de abril para quienes no puedan asistir de inmediato.

¿Cómo verificar si estoy en la lista?

Para evitar filas innecesarias y brindar tranquilidad a las familias, el Gobierno ha habilitado mecanismos para saber si eres beneficiado por lo que debes estar en estos grupos de personas:

Bono Juana Azurduy: Madres con niños menores de 2 años.

Bono Juancito Pinto: Padres, madres o tutores de estudiantes en unidades educativas fiscales o de convenio.

Bono anual de Indigencia o Ceguera: Personas registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad o en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC).

Bono de Discapacidad grave o muy grave: Personas con registro en SIPRUNPCD.

Renta Dignidad (no jubilados): Adultos mayores sin renta de jubilación, que recibirán un incremento de Bs 150, subiendo de Bs 350 a Bs 500 mensuales durante 12 meses.

Lugares de cobro y requisitos

El pago se realizará a través de las ventanillas de toda la banca privada y pública autorizada a nivel nacional. El único requisito físico indispensable es presentar tu Cédula de Identidad (CI) original y vigente.

Es fundamental recordar que el beneficio se otorga a un solo representante por familia para garantizar que el apoyo llegue a la mayor cantidad de hogares posible. Si en tu casa existen dos potenciales beneficiarios, el sistema seleccionará automáticamente a uno de ellos para realizar el desembolso de los Bs 450.

Mira la programación en Red Uno Play