¿Quieres aprender inglés? Educación abre cursos de la ESIEX: esta es la convocatoria

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística, lanzó la convocatoria oficial para la inscripción a los Cursos de Capacitación en Idioma Inglés de la Escuela de Idiomas Extranjeros (ESIEX).

La oferta académica incluye los niveles básico, intermedio y avanzado, y está dirigida a estudiantes post-bachilleres y profesionales de todo el país que deseen fortalecer sus competencias lingüísticas y mejorar su desempeño académico o laboral.

Objetivo del programa

El programa busca desarrollar competencias lingüísticas especializadas en inglés, facilitando la integración de los participantes en contextos internacionales, tanto educativos como profesionales.

¿Quiénes pueden postular?

Los cursos están habilitados para personas a nivel nacional, con o sin conocimientos previos del idioma, interesadas en aprender o perfeccionar el inglés.

Modalidades y horarios

La capacitación se desarrollará en dos modalidades:

Presencial , en la ciudad de La Paz .

A distancia, para todo el territorio nacional.

Las clases se dictarán de lunes a viernes, en horarios de mañana, tarde y noche, según el nivel y la demanda estudiantil.

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 28 de enero de 2026.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Fotocopia simple de la cédula de identidad .

Dos fotografías tamaño 4x4 fondo azul.

Fotocopia simple y original del diploma de bachiller .

Título profesional (si corresponde).

Examen de clasificación de nivel para quienes tengan conocimientos previos (modalidad presencial).

Reglamento del Estudiante firmado.

Para la modalidad presencial, la documentación debe presentarse en un folder amarillo tamaño oficio en oficinas de la ESIEX.

En la modalidad a distancia, los requisitos deben enviarse escaneados en un solo archivo PDF, según el horario elegido para la inscripción.

Costo del curso

Modalidad presencial: Bs 351 por semestre.

Bs por semestre. Modalidad a distancia: Bs 451 por semestre.

El pago se realiza exclusivamente por código QR, generado por personal de la ESIEX al momento de la inscripción.

Inicio de clases y lugar

Las clases iniciarán el lunes 2 de febrero de 2026.

La sede para la modalidad presencial es la Escuela de Idiomas Extranjeros (ESIEX), ubicada en el edificio CADECO, avenida 6 de Agosto esquina calle Campos, zona San Jorge, en la ciudad de La Paz.

