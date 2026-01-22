¡Atención, hinchas! Este miércoles comenzó oficialmente la venta de entradas para el esperado partido entre Bolivia y México, que se disputará en el estadio Ramón Aguilera Costas, en la ciudad de Santa Cruz.

A partir de las 20:00, los aficionados podrán adquirir sus boletos exclusivamente de manera online, para alentar a La Verde en este duelo internacional que promete estadio lleno.

Importante:

No habrá venta física de entradas.

La compra se realizará únicamente a través del sitio oficial:

🌐 https://fbftickets.com.bo

Precios y zonas habilitadas

Butaca: Bs 350

Preferencia: Bs 250

General: Bs 150

Curva: Bs 90

Curva (menores): Bs 50

Las entradas estarán disponibles para todas las zonas habilitadas del estadio, hasta agotar stock.

Además, como parte de la expectativa, ya se instaló un contador gigante en el estadio Ramón Aguilera Costas, que marca el tiempo restante para el inicio del partido, elevando la emoción entre los hinchas.

No te quedes fuera y asegura tu lugar para alentar a Bolivia.

