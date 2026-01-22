TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolivia vs México: así puedes conseguir tu entrada para el partidazo en Santa Cruz

Ya arrancó la venta online de entradas para el amistoso internacional entre Bolivia y México, que se jugará en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas.

Silvia Sanchez

22/01/2026 9:38

Foto: La Verde - FBF
Santa Cruz, Bolivia

¡Atención, hinchas! Este miércoles comenzó oficialmente la venta de entradas para el esperado partido entre Bolivia y México, que se disputará en el estadio Ramón Aguilera Costas, en la ciudad de Santa Cruz.

A partir de las 20:00, los aficionados podrán adquirir sus boletos exclusivamente de manera online, para alentar a La Verde en este duelo internacional que promete estadio lleno.

Importante:
No habrá venta física de entradas.
La compra se realizará únicamente a través del sitio oficial:

🌐 https://fbftickets.com.bo

Precios y zonas habilitadas

  • Butaca: Bs 350

  • Preferencia: Bs 250

  • General: Bs 150

  • Curva: Bs 90

  • Curva (menores): Bs 50

 

Las entradas estarán disponibles para todas las zonas habilitadas del estadio, hasta agotar stock.

Además, como parte de la expectativa, ya se instaló un contador gigante en el estadio Ramón Aguilera Costas, que marca el tiempo restante para el inicio del partido, elevando la emoción entre los hinchas.

No te quedes fuera y asegura tu lugar para alentar a Bolivia.

