Este es el enlace para la compra de entradas para el partido Bolivia vs México

No busques boleterías abiertas: el acceso al Tahuichi ahora es 100% virtual y los cupos son limitados. Entérate de los requisitos para no quedarte fuera del amistoso del año.

Red Uno de Bolivia

21/01/2026 20:44

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Si ya estás listo para alentar a la selección boliviana este domingo frente a México, solo debes ingresar a la plataforma oficial http://fbftickets.com.bo o a la web de http://Ticketeg.com.

La venta arrancó oficialmente hoy a las 20:00 y es exclusivamente vía online, una medida adoptada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para modernizar el acceso y evitar las largas filas bajo el sol cruceño.

Para este compromiso en Santa Cruz, la organización ha dispuesto una logística especial que garantiza la comodidad del espectador. Tras la reciente remodelación del estadio Tahuichi, se ha definido poner a la venta un total de 25.500 boletos, una cifra que busca equilibrar la alta demanda con los protocolos de seguridad necesarios para un evento de esta magnitud.

Datos clave para el hincha:

  • Capacidad: 25.500 boletos disponibles para la venta digital.
  • Hora del partido: Domingo, 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
  • Sector Gratuito: Se han habilitado cupos limitados para adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y niños menores de 5 años, quienes podrán ingresar sin costo acompañados de un tutor con entrada pagada.

Es importante destacar que el acceso al estadio será estrictamente con el ticket digital generado tras la compra.

