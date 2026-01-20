Ranking FIFA 2026: el lugar que ocupa Bolivia sorprende a más de uno

El fútbol sudamericano empieza el año 2026 con movimientos interesantes en la tabla global. Mientras algunas selecciones logran consolidarse en la élite mundial, otras enfrentan el reto de recuperar terreno tras un 2025 de alta intensidad.

La situación de "La Verde" en el escalafón mundial

Para la Selección Boliviana, este inicio de año representa una etapa de estabilidad en las cifras, aunque el desafío deportivo es inminente. Según el reporte oficial publicado este lunes 19 de enero de 2026, Bolivia se sitúa en el puesto 76 del Ranking FIFA.

A pesar de no haber escalado peldaños, el equipo dirigido por Óscar Villegas ha mostrado una leve mejoría en su puntaje decimal tras sus últimos encuentros de preparación.

En la parte baja de la tabla sudamericana, Bolivia supera únicamente a sus pares de la región que también han tenido dificultades para ascender:

A nivel mundial, España se mantiene en la cima del ranking, seguida muy de cerca por Argentina. La "Albiceleste" continúa siendo la mejor selección de Sudamérica.

Brasil es el segundo representante de la región en el Top 10, situándose en la quinta posición mundial. A partir de allí, el resto de las selecciones sudamericanas presentan las siguientes ubicaciones:

Colombia: Ocupa el puesto 14 (con una ligera caída respecto al último mes).

Uruguay: Se sitúa en la casilla 17.

Ecuador: Se mantiene estable en el puesto 23.

Paraguay: Logra sostenerse en el puesto 40, confirmando su ascenso.

Este ranking servirá como referencia para los próximos compromisos internacionales, incluyendo el repechaje mundialista de marzo, donde Bolivia buscará hacer valer su proceso de renovación frente a rivales como Surinam.

