VIDEO: Con lágrimas Brahim Díaz recibe la Bota de Oro tras el penal que le dio la gloria a Senegal

Brahim Díaz subió al podio de la Copa Africana de Naciones con el corazón roto, pero el trofeo de la Bota de Oro entre sus manos. El malagueño, que representa a Marruecos, fue el máximo artillero del certamen, pero su premiación estuvo marcada por las lágrimas tras el desenlace del partido definitivo.

Con el marcador a favor y el título en la palma de la mano, Brahim tuvo en sus pies la oportunidad de sentenciar el torneo desde los doce pasos. Fiel a su estilo y con una confianza ciega, decidió picar el penal en el último minuto.

Sin embargo, el destino fue esquivo: el fallo del lanzamiento no solo le privó del gol del torneo, sino que encendió la chispa de una remontada épica por parte de Senegal, que terminó llevándose el trofeo de campeón.

Al momento de recibir su distinción individual, las cámaras captaron a un Brahim devastado, llorando desconsoladamente frente a miles de espectadores. En un gesto de respeto infinito, todo el plantel de Senegal interrumpió sus propios festejos para ovacionar y consolarlo.

