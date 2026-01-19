“Es un sueño cumplido”: Juan Godoy es llamado a la Selección Boliviana para amistoso ante México

En un giro inesperado dentro del proceso de renovación de la Selección Boliviana, el director técnico Óscar Villegas oficializó la convocatoria de Juan Godoy para el próximo encuentro amistoso frente a México.

El anuncio se dio a conocer este lunes, marcando un hito en la actual gestión técnica, ya que Godoy se convierte en el primer futbolista naturalizado en ser tomado en cuenta por Villegas para integrar el combinado nacional que se prepara para sus próximos compromisos internacionales.

La noticia fue confirmada por el propio jugador en el Aeropuerto Internacional de El Alto, momentos antes de emprender viaje hacia Santa Cruz para sumarse a la concentración.

"Estoy muy contento y feliz por esta convocatoria, tenemos que aprovechar al máximo. Es algo que estuve soñando hace tiempo", manifestó emocionado el atacante, quien ha tenido pasos importantes por clubes como The Strongest y actualmente milita en filas de Always Ready.

Godoy, quien cumplió con todos los requisitos legales para obtener su nacionalidad, incluyendo el conocimiento del Himno Nacional, el cual afirmó saber con orgullo, expresó su deseo de ganarse un lugar permanente en el equipo.

"Uno siempre se emociona con el sueño de que Bolivia vaya al Mundial; ahora que entro para este amistoso, quiero demostrar lo mejor de mí y tratar de permanecer en la selección", aseguró Godoy.

La incorporación de Godoy genera gran expectativa en la afición, pues su potencia física y capacidad goleadora podrían ser variantes clave para el esquema de Villegas. Con esta adición, Bolivia ultima detalles para el choque contra el seleccionado mexicano, buscando consolidar una base sólida de jugadores que combine la juventud del proceso actual con la experiencia de figuras como el delantero nacionalizado.

