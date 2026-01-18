Villegas convoca de urgencia a Juan Godoy para el amistoso ante México

La selección boliviana contará con un delantero más, de último momento para el amistoso ante México. Óscar Villegas decidió convocar a Juan Godoy, futbolista paraguayo nacionalizado boliviano, que actualmente milita en Always Ready y que en su momento fue goleador en el fútbol boliviano.

A través de un comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol informó que el cuerpo técnico de la Verde, bajo el mando de Villegas, tomó la decisión de incluir a Godoy en la nómina para el duelo contra el combinado mexicano.

“El cuerpo técnico de la selección boliviana, al mando de Óscar Villegas, decidió convocar a Juan Godoy de Always Ready. El mismo se integrará en las próximas horas para el amistoso frente a México programado para el 25 de enero”, señala el comunicado.

Comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol, sobre la convocatoria de Juan Godoy. Foto: FBF.

El delantero se sumará al plantel en las próximas horas y se espera que pueda aportar experiencia ofensiva en el duelo que se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

