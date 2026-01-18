TEMAS DE HOY:
Deportes

Villegas convoca de urgencia a Juan Godoy para el amistoso ante México

La Federación Boliviana de Fútbol anunció la inclusión del delantero nacionalizado boliviano en la lista de convocados para el partido del próximo domingo en el Tahuichi.

Martin Suarez Vargas

18/01/2026 20:49

Juan Godoy, nuevo convocado a la selección boliviana. Foto: Internet.
Bolivia.

La selección boliviana contará con un delantero más, de último momento para el amistoso ante México. Óscar Villegas decidió convocar a Juan Godoy, futbolista paraguayo nacionalizado boliviano, que actualmente milita en Always Ready y que en su momento fue goleador en el fútbol boliviano.

A través de un comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol informó que el cuerpo técnico de la Verde, bajo el mando de Villegas, tomó la decisión de incluir a Godoy en la nómina para el duelo contra el combinado mexicano.

“El cuerpo técnico de la selección boliviana, al mando de Óscar Villegas, decidió convocar a Juan Godoy de Always Ready. El mismo se integrará en las próximas horas para el amistoso frente a México programado para el 25 de enero”, señala el comunicado.

Comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol, sobre la convocatoria de Juan Godoy. Foto: FBF.

El delantero se sumará al plantel en las próximas horas y se espera que pueda aportar experiencia ofensiva en el duelo que se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

