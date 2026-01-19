Villegas: “México va a ser duro, pero nosotros seguimos trabajando”

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana de fútbol, habló con la prensa luego del empate 1-1 ante Panamá en el estadio IV Centenario de Tarija, resultado que dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico de la Verde.

El estratega nacional destacó el esfuerzo de sus dirigidos y aprovechó para referirse al próximo desafío que tendrá Bolivia, cuando enfrente a México en un nuevo partido amistoso. Villegas reconoció la jerarquía del rival, pero aseguró que el trabajo continúa con la mira puesta en los objetivos principales.

“Primero que nada esperamos poder regalarles a todos la clasificación al Mundial. Ahora viene México, que es un equipo mundialista, local, que está trabajando desde hace mucho tiempo. Va a ser duro, pero nosotros seguimos preparándonos para marzo y queremos llegar muy bien a ese partido”, expresó el entrenador.

Bolivia continuará con su planificación de cara a los próximos compromisos, buscando consolidar su funcionamiento colectivo y llegar en óptimas condiciones al desafío del repechaje.

