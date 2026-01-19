VIDEO: ¡El llanto del 10 de La Verde! La conmovedora imagen de Ramiro Vaca al entonar el Himno Nacional

Un emotivo momento se vivió este domingo, antes del pitazo inicial en el encuentro amistoso entre Bolivia y Panamá, disputado en el estadio IV Centenario; el foco de atención no estuvo en la táctica ni en el balón, sino en el rostro de Ramiro Vaca.

El talentoso futbolista no pudo contener las lágrimas mientras se entonaba el himno nacional, dejando una de las postales más emotivas y compartidas por la afición en lo que va del año.

El momento, captado por la transmisión oficial y replicado rápidamente en redes sociales, mostró a un Vaca profundamente conmovido. Con los ojos cerrados y posteriormente limpiando sus lágrimas, el jugador de la selección nacional dejó ver el peso de la responsabilidad y el orgullo que conlleva representar al país en este nuevo proceso liderado por Óscar Villegas.

Para muchos analistas, las lágrimas del "10" son el reflejo de la presión y la esperanza de una generación que busca devolverle la gloria al fútbol boliviano y de su esperado retorno a las canchas tras 8 meses de ausencia.

Tras el encuentro, que sirvió como preparación para los retos internacionales de 2026, el gesto de Vaca fue interpretado por los hinchas como una muestra de compromiso auténtico. En un contexto donde la selección siente el apoyo de su público, ver a uno de sus referentes máximos quebrado por la emoción de su himno generó una ola de mensajes de apoyo a su retorno a la selección.

Esta reacción de Ramiro Vaca cobra especial relevancia en un plantel que está integrando nuevas figuras como la reciente convocatoria del naturalizado Juan Godoy, donde La Verde se encuentra en proceso de consolidar una identidad propia.

Mira la programación en Red Uno Play