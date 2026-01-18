TEMAS DE HOY:
“No estuvimos acertados”: Villegas explica el empate 1-1 de Bolivia ante Panamá

El seleccionador nacional analizó la igualdad de la Verde ante Panamá, jugada en el estadio IV Centenario de Tarija. 

Martin Suarez Vargas

18/01/2026 19:58

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana de fútbol. Foto: la Verde FBF.

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana de fútbol, analizó la igualdad en el marcador ante Panamá, en un partido que iniciaron abajo en el resultado.

Villegas resaltó las virtudes que ya conocían del rival y destacó la creación de juego ofensivo de sus dirigidos durante el encuentro.

“La forma en que llega el gol ya la habíamos previsto. Habíamos pensado que era juego directo y que, recuperando el balón, son muy rápidos para ganar las espaldas. No estuvimos acertados en esa transición del gol; no lo hicimos lo suficientemente rápido.

"Pero después, yo estaba seguro de que en el primer tiempo y mucho más en el segundo estábamos proponiendo, ya sea a partir de un fútbol largo, directo, o a través de construir el juego. Creo que eso se ha visto en todo el partido".

"Hemos intentado construir jugadas, también hemos intentado desde media distancia, y hemos generado mucho. Hemos tenido 45 llegadas y, lamentablemente, no hemos podido marcar para conseguir la victoria. Ayer les decía que la selección está generando y eso es lo que importa”, señaló.

Bolivia volverá a jugar el próximo domingo ante México en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera desde las 15:00.

