Óscar Villegas: "Surinam es fuerte, pero vamos a luchar para pasar"

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió en exclusiva a la Red Uno sobre el duelo de La Verde contra Surinam en la semifinal del repechaje y, en caso de avanzar, se medirá con Irak en la final.

Villegas habló en su llegada al aeropuerto de Viru Viru tras el partido amistoso frente a Japón en Tokio. Sobre el rival caribeño, aseguró expresó:

“Surinam aparentemente dice muy poco porque en el ámbito futbolístico no ha sonado mucho, pero la realidad es que es una selección muy fuerte. Ganando su último partido podía haber ido al Mundial directamente. Han hecho muy buenos partidos y tienen jugadores, la mayoría en la liga holandesa y otros en Turquía, Alemania, Italia e Inglaterra, por lo que es un rival a tener mucho respeto”.

El estratega agregó:

“Si nos daban a elegir, es lo que hubiéramos elegido, así que vamos a preparar muy bien ese partido para poder pasar. Primero tenemos que pensar en Surinam y ganarlo. Después, Dios mediante, estaremos jugando con Irak, pero hoy Surinam es el objetivo y vamos a luchar y trabajar mucho para poder pasar esta llave”.

Villegas también destacó la dificultad de contar con todos los jugadores a tiempo:

“Como lo hemos venido haciendo, esperemos tener más tiempo con los jugadores que están fuera del país. Todos los partidos programados no son en fecha FIFA y los clubes solo cederán a los jugadores cinco días antes del primer partido. Tenemos que empezar a trabajar desde ahora para que sea posible contar con ellos algunos días más, dependiendo de lo que los clubes nos permitan”.

La selección boliviana ya enfoca su preparación en Surinam, con la ilusión de avanzar hacia la final del repechaje y mantener viva la esperanza de llegar al Mundial 2026.

