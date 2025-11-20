TEMAS DE HOY:
Presidente Paz promulga ley para elecciones subnacionales

Hans Franco

20/11/2025 18:24

Foto: Presidente Paz promulga ley para elecciones subnacionales (APG)
La Paz

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este jueves la Ley de Régimen Electoral Transitorio para las Elecciones Subnacionales, normativa que habilita de manera oficial el proceso para la renovación de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales en todo el país.

Durante la promulgación que fue difundida por la red social del mandatario, Paz agradeció al Órgano Legislativo por el tratamiento y aprobación de la norma que permitirá dar continuidad al calendario democrático en el nivel departamental y municipal.

“Quiero agradecer al parlamento por la aprobación de esta norma que daremos cumplimiento, respaldando las elecciones subnacionales a nuestro Tribunal Supremo Electoral, el ejecutor de esta norma”, expresó Paz a tiempo de firmar la ley.

La promulgación se produce tras un debate legislativo que buscó garantizar la realización de los comicios subnacionales dentro de los plazos constitucionales, considerando que la renovación de autoridades locales es clave para la gobernabilidad y la estructura institucional del Estado.

La norma establece los lineamientos para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) máxima autoridad en materia electoral organice y ejecute el proceso, defina el calendario, determine las reglas administrativas y supervise la participación de organizaciones políticas, alianzas y agrupaciones ciudadanas.

Asimismo, la ley incorpora disposiciones relacionadas con la habilitación de organizaciones políticas que cumplieron los requisitos de personería jurídica y establece criterios para la distribución de escaños y la representación departamental y municipal, respetando los principios de paridad y alternancia.

Mire el video: 

 

 

Noticia en desarrollo....

