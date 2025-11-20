Diputados aprueban contra reloj la ley para las elecciones subnacionales 2026

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves la ley que permite organizar las elecciones subnacionales de 2026, cumpliendo el plazo límite fijado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La norma fue enviada de inmediato al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La sesión inició a las 21:30 del miércoles y se extendió por varias horas. La Comisión de Constitución respaldó el proyecto original del Senado y dejó de lado las modificaciones planteadas por el Comité de Democracia. Aunque la Alianza Libre pidió ajustes para ampliar la participación de más organizaciones políticas, la ley fue aprobada por unanimidad en grande y con mayoría en detalle.

La norma, compuesta por cinco artículos y tres disposiciones finales, establece un régimen excepcional y transitorio para organizar los comicios departamentales, regionales y municipales de marzo de 2026. También regula a los departamentos sin estatutos autonómicos, municipios sin cartas orgánicas y autonomías indígenas sin estatutos.

Entre los principales cambios, Beni elegirá por primera vez a un vicegobernador. Además, se incrementan los escaños departamentales: Chuquisaca pasará de 21 a 25 —incluyendo dos nuevos escaños indígenas y dos para la provincia Oropeza—, mientras que Potosí sumará un escaño indígena Qhara Qhara y llegará a 33 asambleístas.

La ley también flexibiliza los plazos para el registro de alianzas políticas, dejando sin efecto la exigencia de hacerlo 60 días antes de la convocatoria. El TSE definirá los nuevos plazos en el calendario electoral.

Solo falta la promulgación del Ejecutivo para que el TSE lance oficialmente la convocatoria a las elecciones subnacionales 2026.

