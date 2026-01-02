"Sin falsificaciones, pero con vacíos": Así avanza la revisión de documentos en los tribunales electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra en medio de una "maratón institucional" para validar las candidaturas rumbo a las elecciones del 22 de marzo de 2026. Según informó el vocal Alberto Goitia, la revisión técnica de las 34.618 carpetas presentadas físicamente ante los Tribunales Electorales Departamentales (TED) es una tarea minuciosa que busca garantizar que cada postulante cumpla con los requisitos de ley.

“Es una tarea morosa porque hay que verificar cada uno de esos documentos... es una tarea minuciosa porque hay que revisar cada una de las hojas, hoja por hoja, para ir verificando que cumplen los requisitos”, explicó Goitia, refiriéndose a la validación de certificados como el REJAP (antecedentes penales), certificados de nacimiento actualizados y libretas de servicio militar.

La "estrategia" de las carpetas incompletas

Un hallazgo positivo en este proceso es la ausencia de documentos falsificados. Sin embargo, el vocal llamó la atención sobre una práctica recurrente en la "dinámica política criolla": la entrega de carpetas con documentación insuficiente para reservar el espacio y realizar cambios posteriores.

“Lo que los partidos y las agrupaciones hacen es presentar carpetas incompletas o con un par de papeles simplemente, y luego sustituyen a esa persona por quien verdaderamente será el candidato o la candidata”, reveló la autoridad.

Esta situación preocupa al Órgano Electoral, ya que los reemplazos se pretenden realizar incluso días antes de la votación. “Eso no es algo sano para la democracia, porque si algo tiene que tener el ciudadano es claro por quién va a votar... estamos trabajando en un mecanismo que permita evitar ese tipo de prácticas”, sentenció Goitia.

Transparencia y control de recursos

El vocal también se refirió a la inhabilitación del partido Morena, aclarando que no responde a un "cálculo político", sino a la falta de transparencia en sus estados financieros. “Es un tema de transparencia en el uso de los recursos. Tienen que informar de dónde vienen los recursos y en qué se los ha invertido... Morena no lo hizo ante un tercer incumplimiento”, afirmó, señalando que la norma es clara al impedir la participación de siglas que no rindan cuentas.

Modernización en medios y encuestas

De cara a la campaña electoral, el TSE está realizando ajustes en los reglamentos de medios y encuestas. Goitia destacó que se eliminarán las "sanciones draconianas" que afectaban el trabajo periodístico, adecuándolas a la Constitución para permitir el derecho a la defensa. Asimismo, se ampliará el control sobre los medios digitales y se elevará la exigencia técnica para las encuestadoras con el fin de reducir el margen de error en los resultados presentados a la población.

Plazos finales hacia marzo 2026:

5 al 9 de enero: Se conocerá oficialmente la lista de candidatos y candidatas habilitados tras la revisión de las carpetas.

10 de enero: Se abre el periodo para presentar impugnaciones.

16 de enero: Sorteo público de la ubicación de las fuerzas políticas en la papeleta de sufragio.

Finalmente, el vocal instó a la Asamblea Legislativa a completar la designación de los vocales faltantes en Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz para fortalecer el trabajo de los tribunales departamentales en esta etapa final del cronograma.

