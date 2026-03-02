TSE resolvió más de 1.000 impugnaciones y ratifica inhabilitaciones

En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió más de 1.000 impugnaciones, entre apelaciones y recursos extraordinarios de revisión, relacionadas principalmente con la inhabilitación de candidaturas que no cumplieron los requisitos constitucionales y legales establecidos.

El organismo electoral también atendió, mediante su Dirección Jurídica, más de 20 acciones constitucionales presentadas por distintos actores políticos. De este total, cinco estuvieron vinculadas a candidaturas de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), así como sus alianzas, debido a la pérdida de su personalidad jurídica tras no alcanzar el 3% de votación en las Elecciones Generales 2025.

Según el TSE, todas sus decisiones jurisdiccionales fueron ratificadas por salas constitucionales y jueces de garantía, consolidando el principio de preclusión y el respeto a las competencias del Órgano Electoral. La institución aseguró que sus resoluciones se enmarcan en la normativa vigente y buscan resguardar los derechos políticos tanto de los candidatos como de los electores.

La Secretaría de Cámara del TSE informó que, tras la notificación realizada este 2 de marzo a un candidato a la Gobernación de Tarija, Mario Cossio, y a un aspirante a la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes, no existen causas pendientes ni resoluciones sin notificar dentro de los procesos ya resueltos.

El secretario de Cámara, Fernando Arteaga, aclaró que no existen privilegios entre candidatos y explicó que, debido a la alta carga procesal, las notificaciones pueden demorar horas o días; sin embargo, se realizan dentro de los plazos establecidos para garantizar la certidumbre jurídica de cara a la jornada electoral del 22 de marzo.

Para atender el elevado volumen de causas, la Sala Plena del TSE habilitó jornadas extraordinarias de trabajo, revisó antecedentes y armonizó criterios jurídicos con base en precedentes jurisprudenciales antes de emitir cada resolución.

El TSE reiteró que continuará defendiendo sus decisiones en las instancias correspondientes y reafirmó su compromiso de actuar con rigor técnico y jurídico, en estricto apego a la Constitución Política del Estado y la normativa electoral vigente, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso electoral.

