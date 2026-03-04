Los trabajadores del sistema público de salud determinaron suspender el paro de 72 horas que iniciaron este miércoles y anunciaron un cuarto intermedio en sus medidas de presión hasta el 10 de marzo, fecha límite para el pago del salario correspondiente a febrero.

La decisión fue asumida en un ampliado del sector, luego de que se confirmara el depósito de los haberes adeudados del mes de enero y tras una reunión con autoridades municipales.

El secretario ejecutivo de la federación de trabajadores en salud de Santa Cruz, Robert Hurtado, explicó que la medida inicialmente respondió al retraso salarial y al despido de 40 trabajadores de la Alcaldía, situación que según afirmó “colmaron la paciencia” del sector.

“Si bien es cierto, la medida estaba por el sueldo de enero. Están terminando de pagar el sueldo de enero. Aparte que nos votaron a 40 trabajadores de la Alcaldía. Eso ya vino a colmar nuestra paciencia y es por eso que hemos dado cumplimiento a la decisión de los dirigentes de cada hospital de ingresar a un paro de 72 horas”, señaló.

Hurtado indicó que, tras la convocatoria del secretario de Salud de la Alcaldía, se les presentó documentación que respalda tanto el pago de salarios como la restitución de los trabajadores despedidos. “Están retornando nuestros compañeros”, afirmó.

No obstante, el dirigente advirtió que el cuarto intermedio rige únicamente hasta el 10 de marzo. “De lo contrario, el 11 de marzo volveremos a tomar las calles”, sostuvo, al exigir que se garantice la cancelación oportuna del sueldo de febrero y el respeto a la estabilidad laboral.

Asimismo, lanzó críticas al director del Servicio Departamental de Salud, Edil Toledo, a quien acusó de amenazar con acciones legales contra el sector movilizado.

“Estamos esperando que venga y nos demande para no castigar más a la población, porque sabemos que somos importantes en el sector”, manifestó.

Con la suspensión del paro, se prevé que desde este jueves se normalicen las actividades en hospitales y centros de salud de primer, segundo y tercer nivel en todo el departamento. El sector reiteró que la continuidad de la atención dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.

