COB no llega al diálogo y el Gobierno lamenta su ausencia: “La voluntad sigue”

El Gobierno informó este martes que la Central Obrera Boliviana (COB) no asistió al diálogo convocado para abordar los alcances del Decreto Supremo 5503, pese a la invitación formal enviada durante la mañana.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acompañado por el ministro de la Presidencia y el ministro de Economía, expresó su preocupación por la inasistencia de los dirigentes sindicales y reiteró la voluntad del Ejecutivo de mantener abiertas las puertas al diálogo.

“Lamentamos que no hayan venido. Nosotros vamos a seguir con la voluntad del diálogo. Están aquí los dos ministros más importantes en el tema del decreto y hemos pedido estar todos para avanzar de manera concreta y llegar a una solución. Lo que quiere la ciudadanía es vivir en paz”, afirmó Oviedo.

Según explicó la autoridad, el Gobierno había preparado una sala de reuniones en el Ministerio de Gobierno para instalar la mesa de diálogo, prevista para las 12:30 de este martes 6 de enero, con la participación de la dirigencia nacional de la COB.

“Habíamos dispuesto una sala para dialogar. El representante nos indicó que iba a venir con toda la estructura ejecutiva de la organización sindical que se encuentra en La Paz, pero, de manera inexplicable, no se han hecho presentes”, añadió el ministro.

Desde el Ejecutivo señalaron que la convocatoria sigue vigente y que se mantendrá la predisposición al diálogo, en medio de las movilizaciones y bloqueos registrados en algunas regiones del país.

