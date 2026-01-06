Impacto entre vehículo y moto deja a una pasajera caída en un canal de drenaje

Un accidente de tránsito se registró la noche del lunes en el cuarto anillo y avenida Brasil, en Santa Cruz, cuando un vehículo colisionó con una motocicleta en la que viajaba una pareja. Ambos ocupantes de la moto resultaron heridos.

Testigos señalaron que la acompañante cayó a un canal de drenaje tras el impacto, mientras que el conductor también sufrió golpes. “Ella estaba en shock, y él estaba asustado”, relató un vecino que presenció el hecho.

Los dos afectados fueron trasladados a distintos centros de salud para su atención. Efectivos de Tránsito acudieron al lugar para retirar la motocicleta y comenzar con las evaluaciones del caso.

El vehículo involucrado también registró daños relevantes. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades en el hecho.

