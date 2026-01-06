Santa Cruz: desperfecto en un micro causa choque con un vehículo y una barda en el sexto anillo

El micro presentó una falla mecánica y terminó chocando en la avenida Cumavi, donde vecinos auxiliaron al chofer herido.
06/01/2026 7:20

Un accidente de tránsito se registró la noche del lunes en el sexto anillo, avenida Cumavi, en Santa Cruz, cuando un micro que habría presentado fallas mecánicas impactó contra un vehículo y una barda. El hecho no dejó pasajeros heridos, según informaron testigos.
De acuerdo con quienes presenciaron el incidente, el freno del micro se habría soltado mientras el motorizado avanzaba a baja velocidad. “El freno se soltó del micro, pero no venía veloz, venía lento. Se le cruzó una camioneta ploma, chocaron un poco y finalmente el micro se detuvo en las puertas de unas chatarrerías”, relató uno de los testigos.
El conductor fue el único lesionado y fue trasladado a un centro médico para su evaluación. Algunos pasajeros manifestaron susto por el impacto.“Una chica se desmayó del susto, ya le auxiliaron y se fue también. Nada más pasó eso”, contó otro de los presentes.
Varias personas que se encontraban en la zona colaboraron para sacar al chofer del micro y evitar que la situación se agravara. Las autoridades investigan las causas de la falla mecánica reportada.
