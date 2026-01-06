Santa Cruz: desperfecto en un micro causa choque con un vehículo y una barda en el sexto anillo

Un accidente de tránsito se registró la noche del lunes en el sexto anillo, avenida Cumavi, en Santa Cruz, cuando un micro que habría presentado fallas mecánicas impactó contra un vehículo y una barda. El hecho no dejó pasajeros heridos, según informaron testigos.

De acuerdo con quienes presenciaron el incidente, el freno del micro se habría soltado mientras el motorizado avanzaba a baja velocidad. “El freno se soltó del micro, pero no venía veloz, venía lento. Se le cruzó una camioneta ploma, chocaron un poco y finalmente el micro se detuvo en las puertas de unas chatarrerías”, relató uno de los testigos.

El conductor fue el único lesionado y fue trasladado a un centro médico para su evaluación. Algunos pasajeros manifestaron susto por el impacto.“Una chica se desmayó del susto, ya le auxiliaron y se fue también. Nada más pasó eso”, contó otro de los presentes.

Varias personas que se encontraban en la zona colaboraron para sacar al chofer del micro y evitar que la situación se agravara. Las autoridades investigan las causas de la falla mecánica reportada.

