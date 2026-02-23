Alertan sobre la circulación de un nuevo genotipo más agresivo de chikungunya en Santa Cruz

El responsable de Epidemiología de la Secretaría Municipal de Salud de Santa Cruz, Christian Quiroga Martínez, advirtió sobre la presencia de un posible nuevo genotipo del virus de la chikungunya, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que presentaría mayor contagiosidad y severidad clínica.

“Este es un nuevo genotipo que se ha modificado en el tema de la contagiosidad. Cuando transmite el mosquito hoy es más clínico, más peligroso porque ya es otro genotipo”, afirmó la autoridad en entrevista con Bolivia Tv.

De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Salud en coordinación con el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), además de los síntomas tradicionales como fiebre superior a 38 grados, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor articular, se habría identificado la aparición de casos con meningitis, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, que requiere atención médica urgente.

Ante el incremento sostenido de contagios, el Servicio Departamental de Salud declaró alerta roja sanitaria el pasado 9 de febrero. Actualmente se reportan más de 3.000 casos confirmados y cuatro personas fallecidas a causa de la enfermedad.

Como medida de contención, el municipio inició jornadas intensivas de limpieza y fumigación en distintos distritos de la capital cruceña. Las tareas ya se ejecutaron en los distritos 7 y 8, y continuarán en los distritos 9 y 10, priorizados por la cantidad de casos registrados.

Asimismo, la Secretaría Municipal de Salud desplegó hospitales móviles para atender posibles complicaciones durante las mingas. “Hemos desplegado nuestros hospitales móviles por si hay alguna complicación, algunas personas con alguna sintomatología puedan acercarse ese mismo día de la minga y sean atendidos por un médico”, explicó Quiroga.

La red municipal también habilitó tres centros de salud centinela con 10 camas cada uno para internaciones de primer nivel. Los pacientes diagnosticados que requieran mayor complejidad son derivados a hospitales de segundo nivel.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos en domicilios, mantener limpios los recipientes con agua y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad.

Con información de ABI.

