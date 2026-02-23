“El Mencho” murió mientras era trasladado a la ciudad de México tras el operativo militar en Jalisco

Rubén Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”, murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México luego de haber sido detenido y herido en un operativo federal realizado este 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El despliegue fue ejecutado de manera coordinada por la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se diseñó con base en trabajos de inteligencia y contó con apoyo de información proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

Así se desarrolló el operativo

Durante la incursión en la zona montañosa de Tapalpa, elementos del Ejército fueron agredidos por presuntos integrantes del CJNG. Al repeler el ataque, cuatro miembros del grupo criminal murieron en el lugar.

Tres más —entre ellos “El Mencho”— resultaron gravemente heridos y fallecieron mientras eran trasladados por aire a la capital del país.

Además, dos personas fueron detenidas. Las fuerzas federales aseguraron armamento de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

El saldo oficial: siete presuntos delincuentes abatidos, dos detenidos y tres militares heridos, quienes fueron trasladados a hospitales en la Ciudad de México para recibir atención médica.

Refuerzo de seguridad y cooperación binacional

La Defensa subrayó que la operación se realizó dentro del marco de cooperación bilateral con Estados Unidos, integrando información estratégica para ubicar al líder criminal.

Tras el enfrentamiento, tropas del Ejército y elementos de la Guardia Nacional provenientes del centro del país y estados vecinos fueron desplegados en Jalisco para reforzar la seguridad y prevenir posibles reacciones violentas.

La llegada a la FEMDO

La tarde del mismo domingo, una unidad forense fuertemente custodiada arribó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en Paseo de la Reforma.

Medios nacionales reportaron que la unidad habría sido escoltada desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que en el vehículo se encontrara el cuerpo de “El Mencho” o de los otros fallecidos.

El país permanece atento. La caída del líder del CJNG marca un momento clave en la estrategia de seguridad federal y abre interrogantes sobre la reconfiguración del grupo criminal.

