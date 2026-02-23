Hombre confesó en comisaría que asesinó a su hermana tras una pelea

Un crimen conmociona a la ciudad bonaerense de Las Flores, Argentina. Un hombre de 35 años se presentó el miércoles en la comisaría local y confesó que había matado a su propia hermana luego de una discusión.

La víctima fue identificada como Sabrina Berardi, de 37 años.

Según fuentes con acceso a la investigación, antes de entregarse el acusado le contó lo ocurrido a un compañero de trabajo. Incluso le pidió una pala con la intención de cavar un pozo en el fondo de su casa y enterrar el cuerpo.

Fue entonces cuando el compañero le preguntó qué estaba haciendo. La respuesta fue directa y brutal: “Me mandé una cagada. Maté a mi hermana”.

El hombre lo convenció de no continuar con ese plan y presentarse ante la Justicia.

El hallazgo del cuerpo

Tras la confesión, efectivos policiales se dirigieron al domicilio del acusado, ubicado en el barrio Procasa I. Allí encontraron el cuerpo de la mujer tendido en el piso de uno de los dormitorios.

De acuerdo con los primeros datos, la pelea entre los hermanos se habría iniciado durante la madrugada. En medio del enfrentamiento, el hombre la atacó violentamente.

La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Sin embargo, los investigadores sospechan que la agresión fue de extrema violencia.

La mujer había regresado a la ciudad pocos días antes, luego de vivir durante varios años en otra localidad.

Cómo sigue la causa

El acusado, identificado por sus iniciales N.B., quedó detenido bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé la pena de prisión perpetua en el Código Penal argentino.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Azul, que ahora busca determinar si existían antecedentes de violencia familiar o situaciones previas que puedan haber derivado en el crimen.

Mientras la causa avanza, la comunidad de Las Flores permanece conmocionada por un hecho que volvió a poner en evidencia la violencia que puede estallar puertas adentro.

Mira la programación en Red Uno Play