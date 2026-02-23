Chi Hyun Chung propone energía nuclear y control departamental de carreteras

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Chi Hyun Chung, afirmó que ante la falta de gestión y planificación en el departamento plantea un modelo descentralizado con enfoque federalista, priorizando carreteras, salud, educación, exportaciones y el fortalecimiento productivo para convertir a Santa Cruz en el departamento más pujante de Sudamérica.

El candidato advirtió que la generación de energía eléctrica en el departamento podría verse afectada por la caída en la explotación de gas natural y planteó una alternativa que permitiría a Santa Cruz ser autosustentable y generar excedentes para abastecer al resto del país.

“Es necesario tener nuestra propia planta de yacimiento de uranio para contar con energía propia cruceña. Si bien la generación de energía es competencia del Gobierno central, es un espacio que se debe ir conquistando”, sostuvo.

Chi Hyun Chung afirmó que ya realizó contactos con una empresa coreana para viabilizar la implementación de energía nuclear en el departamento, asegurando que, de concretarse, Santa Cruz podría sustentar la demanda energética de Bolivia por más de 350 años.

En el ámbito vial, el candidato cuestionó el actual esquema de recaudación de los peajes, que es administrado por el nivel central, el cual se queda con el 70% de los ingresos y devuelve solo el 30% a la región.

Ante esta situación, aseguró que impulsará que las carreteras sean de competencia exclusiva del departamento y que se implemente un modelo concesionario para desarrollar nuevos proyectos viales, incluyendo la construcción de puentes y carreteras estratégicas.

“Existen dos proyectos fundamentales para la conexión internacional. Uno es la carretera que une Paraguay con Roboré, que permitiría cambiar la ruta de los combustibles, que hoy ingresan desde Perú hasta Santa Cruz. Con esta vía se podría traer combustible desde Asunción directamente a Santa Cruz”, explicó.

Mira la programación en Red Uno Play