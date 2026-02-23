Luis Revilla busca la gobernación para transformar el departamento de La Paz

Con el lema de transformar el departamento tras décadas de "postergación", el exalcalde de La Paz y actual candidato a la gobernación, Luis Revilla, propone un modelo de gestión basado en alianzas público-privadas, descentralización de la salud y soberanía energética.

Tras dos gestiones al frente del municipio paceño, Revilla se lanzó al "desafío de transformar el departamento, tras criticar duramente la falta de visión de las administraciones pasadas, calificándolas de "desastre" por no haber logrado consolidar la economía regional ni la interconectividad de sus 20 provincias.

Infraestructura y Carreteras

Uno de los puntos críticos abordados fue la falta de recursos para caminos. Revilla cuestionó la lógica actual de pavimentar "tramos de dos kilómetros" sin sentido de red. Su propuesta se centra en la gestión eficiente y la búsqueda de inversión externa.

"Hay carreteras que podrían ser financiadas por privados con un cobro de peaje, como se hace en cualquier lugar del mundo. No solamente puedes acudir a recursos del Estado, sino también a los de los privados", afirmó el candidato, mencionando específicamente la ruta hacia Cochabamba por el sur.

Asimismo, calificó como proyectos de ejecución inmediata las vías Apolo-Ixiamas (con conexión a Pando) y el tramo Sacambaya-Independencia.

Salud

El candidato denunció la crisis del sistema de salud provincial, donde traslados de 15 horas sentencian a los pacientes. Su plan busca fortalecer los 13 hospitales de segundo nivel para evitar el colapso de los que se encuentran en la sede de gobierno.

Sobre las filas en hospitales de tercer nivel como el de Clínicas, Revilla fue tajante “se trata de gestión, no solo de dinero”.

"Los médicos en el Hospital de Clínicas trabajan en la mañana y en la tarde en sus consultorios privados. Si tú cambias eso con decisiones desde la Gobernación, vas a tener turnos en la mañana y en la tarde. Solo esa decisión te ayuda a resolver las filas", aseveró.

Energía y Producción

Revilla propone convertir al campesino en emprendedor mediante el uso de energías alternativas para la producción, evitando "proyectos elefantes blancos" que han fracasado en el pasado.

Además, propone la construcción de minicentrales siguiendo el modelo de Zongo; plantas de energía solar, para aprovechar la alta radiación del altiplano para que las comunidades generen y vendan energía al Sistema Nacional.

Economía

Respecto a la generación de recursos, Revilla descartó la creación de nuevos impuestos, apostando en su lugar por ampliar la base tributaria y formalizar la minería de oro.

“Necesitamos que se regularice la actividad, cero minería ilegal, que eso nos traiga mejores beneficios a la Gobernación", aseguró.

