TEMAS DE HOY:
Atraco tienda anime Menor abusada operativos policiales

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TED de Cochabamba sortea 37.164 jurados para las elecciones subnacionales 

El sorteo en el departamento se hizo tomando en cuenta a 1.407.069 ciudadanos habilitados, quienes emitirán su voto en 6.194 mesas distribuidas en 835 recintos electorales.

Cristina Cotari

20/02/2026 11:24

Los vocales del TED de Cochabamba durante el sorteo. Foto: TED
Cochabamba

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Electoral Departamental  (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que este viernes se realizó el sorteo oficial de 37.164 jurados electorales que administrarán las mesas de sufragio en las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

La sesión se desarrolló en Sala Plena, en cumplimiento del calendario electoral.  

El sorteo en el departamento se hizo tomando en cuenta a 1.407.069 ciudadanos habilitados, quienes emitirán su voto en 6.194 mesas distribuidas en 835 recintos electorales.

 

 

Publicación de listas y verificación

El presidente del TED de Cochabamba informó que el sábado 21 de febrero se publicará la nómina oficial de jurados en un medio de comunicación de alcance departamental y nacional.

Asimismo, anunció que la lista estará disponible en la página web del TED de  Cochabamba, donde los ciudadanos podrán descargar y verificar si fueron designados como jurados electorales.

El proceso continuará con la capacitación de los actores del proceso electoral para ello el  TED designó a 1.258 notarios electorales, quienes serán capacitados desde el  lunes 23 de febrero, puntualizó.

Quinteros explicó que posteriormente, desde el 1 de marzo, comenzará la capacitación de los jurados electorales en los distintos recintos, proceso que se extenderá hasta el día de la elección.

Recepción de excusas

Tras la publicación oficial, se habilitará la recepción de excusas desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo. 

Según el reglamento, son válidas las excusas por: problemas graves de salud, debidamente respaldados con certificado médico; actividades de emergencia el día de la votación, como las que cumplen Bomberos, Policía o Fuerzas Armadas vinculadas a la cadena de custodia y seguridad del proceso. Asimismo, los candidatos de organizaciones políticas que resulten sorteados como jurados.

En caso de que las excusas sean admitidas, los cargos serán reemplazados por otros ciudadanos, conforme establece la normativa.

Quinteros subrayó que el rol del jurado electoral es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD