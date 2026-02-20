TED de Cochabamba sortea 37.164 jurados para las elecciones subnacionales 

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que este viernes se realizó el sorteo oficial de 37.164 jurados electorales que administrarán las mesas de sufragio en las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

La sesión se desarrolló en Sala Plena, en cumplimiento del calendario electoral.

El sorteo en el departamento se hizo tomando en cuenta a 1.407.069 ciudadanos habilitados, quienes emitirán su voto en 6.194 mesas distribuidas en 835 recintos electorales.

Publicación de listas y verificación

El presidente del TED de Cochabamba informó que el sábado 21 de febrero se publicará la nómina oficial de jurados en un medio de comunicación de alcance departamental y nacional.

Asimismo, anunció que la lista estará disponible en la página web del TED de Cochabamba, donde los ciudadanos podrán descargar y verificar si fueron designados como jurados electorales.

El proceso continuará con la capacitación de los actores del proceso electoral para ello el TED designó a 1.258 notarios electorales, quienes serán capacitados desde el lunes 23 de febrero, puntualizó.

Quinteros explicó que posteriormente, desde el 1 de marzo, comenzará la capacitación de los jurados electorales en los distintos recintos, proceso que se extenderá hasta el día de la elección.

Recepción de excusas

Tras la publicación oficial, se habilitará la recepción de excusas desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo.

Según el reglamento, son válidas las excusas por: problemas graves de salud, debidamente respaldados con certificado médico; actividades de emergencia el día de la votación, como las que cumplen Bomberos, Policía o Fuerzas Armadas vinculadas a la cadena de custodia y seguridad del proceso. Asimismo, los candidatos de organizaciones políticas que resulten sorteados como jurados.

En caso de que las excusas sean admitidas, los cargos serán reemplazados por otros ciudadanos, conforme establece la normativa.

Quinteros subrayó que el rol del jurado electoral es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Mira la programación en Red Uno Play