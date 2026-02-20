Rafael 'El Adivino' entrevista a Angélica Sosa durante su participación en El Mañanero

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Santa Cruz Para Todos, Angélica Sosa, participó en el segmento humorístico “Adivina quién manda”, durante su visita al programa El Mañanero de Red Uno, espacio en el que expuso parte de sus propuestas de cara a las elecciones municipales.

El segmento forma parte de uno de los espacios habituales del programa, en el que Rafael 'El Adivino' interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira con temas de actualidad política.

La participación de Sosa se dio tras la entrevista en donde la candidata presentó sus principales planteamientos para la capital cruceña, vinculados a la salud, al servicio del transporte urbano y el mantenimiento de caminos y el recojo de residuos sólidos y se comprometió a 'hacer florecer la ciudad de Santa Cruz'.

Durante el espacio humorístico, la aspirante a la Alcaldía compartió el set con el elenco del programa, en un formato distendido que busca acercar a los candidatos a la audiencia.

Mira la programación en Red Uno Play