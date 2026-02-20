Manfred Reyes Villa tras habilitación del TSE: "Nuestra candidatura nunca estuvo en riesgo"

La tarde de este jueves, el panorama electoral en Cochabamba dio un giro definitivo. El secretario de Cámara del TSE, en conferencia de prensa, confirmó la habilitación de Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) para las próximas elecciones subnacionales del 22 de marzo, tras desestimar el recurso de inhabilitación que pesaba en su contra. Junto a él, también fueron ratificadas las candidaturas de Carlos Sánchez Berazain y Héctor Cartagena.

"Cumplimos con la Constitución"

Tras conocerse el fallo, Reyes Villa se reunió con sus seguidores en su casa de campaña, donde se mostró fortalecido por la resolución. El burgomaestre dijo haber sido el candidato con mayor número de impugnaciones y aseguró que siempre mantuvo la calma.

"He debido ser el candidato que más impugnaciones ha recibido. Sin embargo, estoy seguro de que nuestra candidatura nunca ha estado en riesgo porque hemos cumplido con la ley y, sobre todo, con la Constitución Política del Estado", afirmó el candidato.

Reyes Villa calificó los intentos de inhabilitación como "temas políticos" y criticó que se intentara impugnar repetidamente por las mismas causas, algo que el TSE finalmente dio por cerrado al ejecutar la resolución definitiva.

Foco en la gestión y proyectos estratégicos

Más allá de la batalla legal, el discurso de Reyes Villa se centró en su balance de gestión y las promesas para un nuevo periodo. Destacó la ejecución de 2.543 proyectos durante su mandato actual, haciendo especial énfasis en la cobertura de servicios básicos. Informó la instalación de casi 500 kilómetros de redes de agua (nueva y renovada), alcanzando el 91% de cobertura. Prometió la consolidación de la Ciudadela Hospitalaria (asegurando contar ya con el financiamiento) y el desarrollo del río La Tamborada. Mencionó la continuidad de Misicuni y los proyectos Putucuni y Vizcacha.

El candidato cerró su intervención apelando a la confianza de la población por encima de las siglas partidarias: "Esta elección es diferente, más allá de los colores políticos, la gente vota por la persona que va a trabajar. Me conocen trabajando y estoy seguro de que nos van a apoyar", concluyó.

