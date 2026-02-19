Suspenden a juez del Juzgado 16 por retardación y mora procesal

El Consejo de la Magistratura determinó la suspensión del juez William Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 16, tras detectar faltas graves de retardación de justicia. Esta medida, que se extiende por tres meses sin goce de haberes, alcanza también a la secretaria del despacho judicial.

La decisión surge tras una intervención directa motivada por múltiples denuncias de personas afectadas por la excesiva demora en sus procesos. El Tribunal Departamental de Justicia ya ha sido instruido para designar un suplente que garantice la continuidad del servicio en dicho juzgado.

El Dr. Carlos Spencer Arancibia, presidente del Consejo de la Magistratura, detalló que la sanción responde a un proceso disciplinario.

“Una autoridad disciplinaria ha podido sancionar a esta autoridad jurisdiccional por tres denuncias, las cuales se ha podido suspender un mes en cada denuncia”, explicó Spencer.

Además de la suspensión inmediata, la institución confirmó la apertura de tres procesos adicionales para profundizar en las responsabilidades del funcionario.

Por su parte, el juez William Escalante rechazó las acusaciones indicando “nunca he sido suspendido ni sentenciado; me han inventado procesos y han hecho que me rechacen todo recurso”, aseveró la autoridad jurisdiccional.

Escalante defendió su gestión argumentando que el conflicto nace de un error administrativo menor en una medida preparatoria y no de un delito. El juez aseguró que aclarará su situación legal, señalando que existen intereses externos sobre otros procesos que se ventilan en su juzgado.

