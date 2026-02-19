En un balance por sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Rodrigo Paz brindó un encendido discurso en el que defendió las medidas económicas adoptadas, cuestionó la gestión anterior y aseguró que el país ha comenzado un proceso de estabilización.

Estas son las 10 frases más destacadas de su intervención:

“Desde el primer día dije la verdad, la verdad, la verdad; la verdad como instrumento de transformación para cambiar la patria”. "Hemos recibido un estado tranca, una cloaca; y hemos tenido que generar cambios y transformaciones". "La subvención parecía que era algo bueno para la gente, pero tenía muchos años de ser una trampa para la economía nacional". "Traidor a la patria es el que roba, pero otros no nos dejaron ser un mejor país, no nos dejaron crecer. Eso también es traición". "Hemos logrado estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal, que es como una garrapata que le está chupando la sangre a un ser viviente". "Estamos recortando todo aquello que ha sido hecho para un propósito político, para un partido". "Hemos logrado que nuestros jóvenes, por primera vez en muchos años, digan: 'yo me quiero quedar, no me quiero ir'". "Estamos entrando en las más de 100 empresas que hay en el país y que no tienen cuentas claras ante la nación". "Este barco estaba prácticamente hundido... hoy día este barco está flotando, está estabilizado y tenemos que empezar a navegar". "Lo que requerimos no es confrontación ni odio, sino amor y oportunidad para todos".

