Un violento atraco se registró a plena luz del día en una tienda de anime ubicada en la calle 21 de Mayo, a escasos metros de la plaza 24 de Septiembre. Dos trabajadoras fueron víctimas de delincuentes armados que ingresaron al negocio haciéndose pasar por clientes y, en cuestión de minutos, se llevaron dinero, celulares y hasta pertenencias personales.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que los antisociales ingresan al local. Tras percatarse de que solo estaban las dos jóvenes en el interior, uno de ellos —con capucha celeste y gorra negra— sacó un arma de fuego y las encañonó.

Bajo amenazas, obligó a ambas a tenderse en el piso mientras exigía el dinero recaudado durante la jornada.

Una testigo que se encontraba en un negocio cercano relató los angustiosos instantes que se vivieron.

“Hoy atracaron a dos chicas. Ellos ya estaban merodeando, viendo qué tienda robar y a quién encontrar indefensa. Les tocó a ellas”, contó.

La mujer aseguró que también fue intimidada por uno de los sujetos. “Nos mostró el arma a mí y a la señora de la óptica. Después salió corriendo”, explicó.

En el video se observa cómo uno de los delincuentes vigila la puerta mientras su cómplice despoja a las trabajadoras de todo lo que tenían. Una de ellas entregó el dinero y su celular, pero el asalto no terminó ahí: uno de los antisociales incluso le arrebató las zapatillas a una de las víctimas antes de huir.

“Salieron asustadas, gritando ‘auxilio, me robaron’. No sabían qué hacer ni cómo llamar a la Policía. Yo tuve que ayudarlas”, relató la testigo.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que ya analiza los videos de vigilancia para identificar a los responsables y proceder con su captura.

Vecinos del centro exigen mayor presencia policial en la zona, señalando que, pese a tratarse de un sector altamente transitado, los hechos delictivos continúan ocurriendo incluso en horario diurno.

