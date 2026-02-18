TEMAS DE HOY:
Policial

Les quitaron hasta los zapatos a las trabajadoras: Atracan una tienda de anime en pleno centro cruceño

La FELCC inicia las investigaciones tras el asalto registrado a las 15:00 horas en un negocio especializado del casco viejo.

Ximena Rodriguez

18/02/2026 18:58

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un violento asalto sacudió el centro de la ciudad esta tarde cuando dos sujetos armados irrumpieron en una tienda de anime a plena luz del día. Los delincuentes, que operaron con el rostro descubierto, encañonaron a los trabajadores y los obligaron a permanecer agachados en el suelo bajo constantes amenazas.

El robo se ejecutó con rapidez alrededor de las 15:00 horas mientras los atacantes exigían la apertura inmediata de la caja registradora para sustraer la venta de la jornada. Además del botín económico, los sujetos arrebataron teléfonos celulares y llegaron al extremo de pedirle los zapatos a una de las jóvenes presentes, aunque no los sustrajeron.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ya tomó control de la escena para recolectar evidencias y analizar las grabaciones de seguridad del establecimiento.

