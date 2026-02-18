Hallan el cuerpo de una mujer sin vida en El Alto; aún no fue identificada

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 45 a 50 años fue encontrado este miércoles en la zona de Milluni, de la ciudad de El Alto. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del hecho y la víctima no pudo ser identificada.

“Estamos hablando de una persona de entre 45 a 50 años. En este momento, la señora fiscal está remitiendo el cuerpo a la morgue para que se pueda practicar el examen médico legal”, señaló el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) Rubén Caetano.

Según el reporte, la mujer no portaba documentos de identificación al momento del hallazgo.

“No se ha podido identificar a la señora, no tiene ningún documento y solamente en posesión tenía 10 bolivianos”, precisó el jefe policial.

El cadáver fue recogido por personal policial y peritos del Ministerio Público para su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente que permitirá determinar la causa exacta de la muerte.

La Policía solicitó a la población que, en caso de reconocer las características de la víctima o contar con información que ayude a su identificación, se apersone a dependencias policiales para coadyuvar en la investigación.

